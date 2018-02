in foto: Le chat degli spacciatori

Per spacciare nelle strade del quartiere romano di Decima usava un camper. Un 57enne è stato arrestato ieri dagli investigatori del commissariato Esposizione. In suo possesso sono state trovate 48 dosi di cocaina e mezzo panetto di hashish, un bilancino di precisione e anche il suo smartphone, dov'erano ancora memorizzate le chat in cui si metteva d'accordo con i suoi clienti. "Ti do 4 dosi a 90 invece di 120 euro. Solo pe sta volta però", si legge in una delle conversazioni. Ma il cliente, una volta ritirata la cocaina, si lamenta del peso: "Non era 1.20 grammi? Se le apro è pure meno…. e che cavolo". In un'altra si legge: "Ci vediamo lunedì, un abbraccio. Poi lunedì ti dico meglio… ma considera che sto organizzando un evento per sole donne… da sballarsi".

Altri spacciatori arrestati a Roma.

Un altro spacciatore è stato arrestato in via Giolitti, accanto alla stazione Termini di Roma. Si tratta di un nigeriano di 25 anni, che aveva nascosto la droga nel passaruota di una macchina parcheggiata. Un altro pusher è stato arrestato poco lontano: con sé aveva 27 dosi di marijuana. Altri due sono stati ‘beccati' a Tor Bella Monaca dagli ispettori del commissariato Casilino e dagli uomini del reparto Volanti. Il primo è un romano di 36 anni, visto dai poliziotti mentre saliva a bordo dell'automobile di un cliente. Il secondo, un romeno di 30 anni, è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina.