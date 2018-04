Alatri, Frosinone. Un ‘colpo' in casa si trasforma in una beffa che, a memoria d'uomo, non ha precedenti. I ladri sono entrati in un appartamento e hanno razziato, come si fa in questi casi, ogni cosa: preziosi in oro e in argento, gioielli, materiale elettronico di pregio, soldi in contanti. E poi si sono trovati davanti un biglietto Gratta e Vinci già grattato e vincente. Un tagliando che vale 200mila euro. Ed è finito inevitabilmente – lo racconta Ciociaria Oggi – portato via dai ladri in azione tra mercoledì e giovedì scorsi.

Probabilmente – è l'ipotesi dell'indagine che è stata aperta dai carabinieri di Alatri – i ladri sapevano cosa cercare. Al momento si cercano testimonianze o tracce dei ‘topi d'appartamento': videosorveglianza o passaggi autostradali o qualsiasi testimone del loro passaggio col bottino. Disperata ovviamente la famiglia vincitrice del tagliando che pensava di poter cambiare vita con la cospicua vittoria e che invece se l'è vista sfuggire di mano. Non è detto tuttavia che i ladri possano facilmente incassare la vincita sulla quale pende una denuncia di furto.