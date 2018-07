in foto: Martina Natale

Dal viaggio a Dublino per il suo compleanno al concerto di Tiziano Ferro, che oggi l'ha ricordata con un post su Instagram. Dalla finale di X Factor, a Milano, a quella di Amici, dallo spettacolo di Enrico Brignano all'uscita con le amiche per andare a mangiare il pesce, fino all'ultimo, immenso regalo delle sue compagne di classe, che hanno voluto discutere la sua tesina di maturità quando lei, Martina, se n'era già andata. I genitori della 19enne scomparsa a Latina pochi giorni prima del suo esame di maturità hanno raccontato, in un'intervista rilasciata a Fabrizio Caccia del Corriere della Sera, la difficile convivenza con la malattia. Martina Natale aveva un cancro al cervello, due anni fa è stata operata e poi ha sostenuto continui cicli di chemioterapia e radioterapia. Provata dalla malattia, non riusciva più a usare la mano destra ed era costretta su una sedia a rotelle.

Racconta la mamma:

"Vi racconto un piccolo miracolo. Il 18 febbraio è stato il compleanno di Marty, per i suoi 19 anni volevamo andare tutti a Dublino e avevamo già comprato i biglietti, ma poi lei era stata di nuovo male e avevamo annullato tutto. Invece, all’inizio di maggio, ecco che si riprende e allora via, siamo partiti. Dal 5 all’8 siamo stati a Dublino è abbiamo trovato tre giorni di sole, 22 gradi, un tempo bellissimo, giravamo in maniche corte da mattina a sera e siamo andati a bere anche la birra nei pub, lei felice sulla sedia a rotelle. È stato un regalo della Provvidenza, secondo me. L’ultimo. Il giorno dopo siamo tornati a Latina e il suo cervello si è spento".

"Mia moglie dice che comunque è serena, perché ha dato a Marty tutti i baci che voleva e le ha detto ti amo fino all’ultimo giorno. Anch’io ho fatto lo stesso: le ho comprato il motorino e la bici elettrica pure se lei non poteva più stare in piedi", racconta il papà.

Le sue compagne della VB del liceo Manzoni di Latina hanno voluto discutere la tesina d'esame di Martina davanti alla commissione. Uno scritto che parte da una delle sue passioni, il teatro, ma parla anche di Sartre, Pirandello, Nietzche. Tiziano Ferro era il suo cantante preferito, Martina si è addormentata per sempre il 12 giugno con le sue canzoni accanto al letto. Non solo l'artista le ha dedicato un post ma, scrive il padre, "lui e il suo amico Roberto Casalino hanno fatto molto di più. Grazie".