Fiumicino ed Isola Sacra senz'acqua: un guasto al serbatoio Acea ha provocato il brusco abbasassamento della pressione idrica, producendo così gravi disagi ai cittadini del comune della provincia capitolina. Lo ha comunicato il sindaco Esterino Montino, con una nota ufficiale. Il disservizio è iniziato nella mattinata di oggi e durerà probabilmente ancora qualche ora.

L'Acea ha infatti fatto sapere di essere già intervenuta sul luogo del guasto per riparare il danno e ripristinare il servizio idrico quanto prima, riportandolo alla normalità. Nel frattempo, su richiesta dell'amministrazione comunale di Fiumicino, la stessa azienda idrica sta provvedendo ad inviare nove autobotti d'acqua a Fiumicino ed Isola Sacra per affrontare e ridurre i disagi. Le autobotti saranno posizionate in diverse zone della città della provincia capitolina per permettere a quanti più cittadini possibile di poterne usufruire. Il guasto verrà probabilmente riparato nel giro delle prossime ore: in serata la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità.