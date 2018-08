Li hanno trovati soli, che miagolavano tutti insieme. Tre cuccioli di gattini sono stati abbandonati in strada e sono stati trovati dalla polizia locale di Roma Capitale in uno spiazzo nei pressi del Camping River, in via Tenuta Piccirilli, sulla Tiberina. Hanno cercato la mamma per giorni e ora, le loro speranze di sopravvivenza sono appese a un filo. I cuccioli sono stati raccolti da una pattuglia del Gpit ( Gruppo Pronto Invervento Traffico) denutriti e per loro sembrava non ci fosse nulla da fare. Gli agenti hanno deciso comunque di tentare il tutto per tutto e, con l'aiuto dei volontari dell'Enpa, Ente nazionale protezione animali, li hanno salvati, se ne stanno prendendo cura e stanno provvedendo allo svezzamento dei micetti, con la speranza che possano superare i primi giorni dopo il ritrovamento.

Tre gattini cercano casa

I vigili urbani e i volontari hanno già ricevuto le prime richieste di adozione dei tre cuccioli salvati dagli angeli della strada. I gattini sono ancora sotto osservazione e lo resteranno finché le loro condizioni di salute non miglioreranno e non potranno essere accettate prima di dieci/quindici giorni.