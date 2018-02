Un vero e proprio agguato quello verificatosi oggi alla Garbatella, dove un uomo è stato letteralmente "gambizzato" da due persone a bordo di uno scooter. Un episodio che fa pensare ad un regolamento di conti, anche perché la zona dove è avvenuto il fatto non è nuova a queste vicissitudini criminali, e dove episodi di sangue come questo sono già accaduti in passato.

Il tutto è accaduto tra le sette e trenta e le sette e quarantacinque di questa mattina. Uno scooter con due persone a bordo, attualmente ignote, si sono avvicinate ad un uomo di quarantotto anni romano: a quel punto, hanno iniziato a sparare diversi e numerosi colpi di pistola alle gambe dell'uomo, che è rimasto ferito ed è stato poi portato in Ospedale. Al momento, la vittima risulterebbe essere incensurata.

L'agguato è avvenuto nella Garbatella, lungo una strada limitrofa alla Via Ostiense, all'altezza di Via del Gasometro. Sul posto è anche giunta la Polizia, per i rilievi del caso, arrivata assieme alla Scientifica. La vittima, che non ha mai perso conoscenza, si trova ora in ospedale in condizioni ritenute non gravi nonostante abbia perso molto sangue. Non è escluso che dalla sua testimonianza possano emergere elementi che possano aiutare gli inquirenti a fare chiarezza sulla vicenda. Nessuna ipotesi è stata formulata, infatti, dagli inquirenti, ma la pista del regolamento di conti resta attualmente quella più probabile, sebbene la vittima, al momento, risulterebbe essere incensurata.