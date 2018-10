in foto: Furto di borsa con la ’tecnica del mazzo di chiavi’

Rubavano le borse dalle auto utilizzando la ‘tecnica del mazzo di chiavi'. I poliziotti del Commissariato Appio hanno individuato quattro truffatori, tutti provenienti dal Sudamerica. Sottraevano le borse alle donne con una tecnica collaudata e infallibile: seguivano la loro vittima fino alla sua macchina, poi, quando la donna si metteva alla guida, appoggiando la borsa sul sedile, uno di loro, gentilmente, bussava al finestrino avvisandola che le erano cadute le chiavi in terra. L’attimo di distrazione era sufficiente al complice per rubare borsa, cellulari o quant’altro custodito in macchina. Gli agenti sono riusciti a individuare i responsabili a seguito di alcune indagini, incrociando le descrizioni delle vittime con le riprese di vari sistemi di videosorveglianza sono arrivati all’identificazione di 4 ragazzi, poi riconosciuti dalle stesse derubate.

Messi insieme tutti gli elementi la Procura ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i quattro autori dei colpi. Uno di loro è stato arrestato e è finito a Regina Coeli, mentre procedono le ricerche degli altri 3.