in foto: Maria Tanina Momilia

Una folla di persone per dare l'ultimo saluto a Tanina Momilia, la donna di 39 anni scomparsa domenica 7 ottobre e ritrovata morta in un canale di bonifica in via Castagnevizza a Fiumicino. I funerali sono stati celebrati oggi pomeriggio, nella parrocchia di Santa Paola Frassinetti. Tutti vestiti di viola, il colore che Tanina amava e che è diventato anche sui social, il segno di lutto della comunità cittadina e di vicinanza alla famiglia. In tanti si sono stretti intorno al dolore della famiglia, al padre al marito Daniele e ai suoi due figli, in un clima di profonda commozione. Il feretro nella bara marrone è entrato in chiesa sulle note di ‘Un senso' di Vasco Rossi, cantante che Tanina amava moltissimo e di cui cantava sempre le sue canzoni, durante le serate di karaoke spensierate in compagnia degli amici. In chiesa, ad aspettarla, uno striscione bianco con scritte viola accompagna una maxi foto di Tanina con una dedica:"Non basta mai il tempo..domani è un altro giorno .. arriverà".

Le esequie sono state celebrate dal parroco Bernardo Acuna, che durante la messa ha ricordato Tanina e confortato i familiari: "Vogliamo oggi restituire a Tanina la pace che le è stata rubata. Viviamo sentimenti di sgomento e rabbia perché ci e' stata tolta un'amica, ma come cristiani dobbiamo guardare a Cristo, anch'egli ucciso ingiustamente, e alla speranza, affinché queste tragedie e vicissitudini si trasformino in qualcosa di positivo, come il chicco di grano che muore e si trasforma in frutto, in vita ". Ai funerali, tra gli altri, in rappresentanza del comune di Fiumicino, che si e' occupato Delle spese del funerale, il vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca. In ricordo di Tanina e' stata distribuita una farfalla in coccio bordata di un fiocco viola.