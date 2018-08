in foto: Foto di Franco Menenti

Un apicoltore è stato ucciso dalle api mentre stava lavorando alle sue arnie. Il dramma è accaduto questa mattina, 16 agosto, nelle campagne di Paliano, in provincia di Frosinone. La vittima è un uomo di 63 anni, Domenico Mosetti, detto Mazinga. L'apicoltore al momento della tragedia stava lavorando nella sua azienda in località Costa e stava estraendo il miele dai favi. Secondo quanto appreso, l'uomo è stato punto dagli insetti, che sono riusciti a entrare sotto la tuta di protezione. A dare l'allarme la famiglia che si è accorta che qualcosa non andava e che l'uomo si stava divincolando con la tuta addosso, nel tentativo di togliersela. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrerlo ma non c'è stato purtroppo nulla da fare.

L'uomo è morto a causa di uno shock anafilattico dovuto alle numerose punture. Nell’azienda sono quindi intervenuti anche i carabinieri e saranno ora le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Frosinone, a stabilire le cause esatte della morte dell’uomo. L'uomo è morto a distanza di un mese dalla morte di una donna ad Anagni, morta dopo essere stata punta da un calabrone.