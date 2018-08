Paura nel frusinate. Un uomo di 60 anni ha minacciato di suicidarsi con una tanica di benzina dopo essersi allontanato da casa. A salvargli la vita è stata la moglie che ha segnalato alla Polizia lo strano comportamento dell'uomo e che ha permesso agli agenti di intervenire in tempo prima che compisse il gesto estremo. Ad allarmare i poliziotti, il racconto della moglie che ha riferito come tramite chat, l’uomo le aveva mandato alcune foto di un pontile su un fiume e di una tanica contenente carburante, minacciando di togliersi la vita. Una vicenda che rischiava di culminare in tragedia ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine, grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

La moglie chiede aiuto alla Polizia

La donna si è recata in Questura per denunciare l'allontanamento del'uomo dal tetto coniugale, che aveva visto andarsene via a bordo della loro auto, non sapendo dove fosse diretto. A preoccupare la moglie, lo stato emotivo dell’uomo in seguito ad alcune problematiche familiari, che lo avevano particolarmente urtato. Immediatamente è stato attivato il protocollo per rintracciare il 60enne e scongiurare un epilogo drammatico.

I poliziotti lo salvano

La professionalità degli agenti della Squadra Volante, coordinati con grande determinazione e competenza dall’operatore del 113, ha permesso nel giro di pochissimo tempo di trovare l’uomo. Il 60enne era nell’auto e armeggiava un accendino, impugnando con la mano destra la tanica di benzina. La situazione era critica, ma i poliziotti sono riusciti a convincere l’uomo, trovando le parole “giuste” per farlo desistere dall’intento suicida. Il 60enne è stato salvato e la moglie lo ha potuto riabbracciare sano e salvo.