in foto: Francesco Totti

Francesco Totti lancia un appello a tutti i romani, a cui chiede di rimanere in casa e di evitare di andare nelle seconde case al mare in questo fine settimana di Pasqua. Anche l'ex capitano romanista ammette candidamente che vorrebbe essere nella sua villa di Sabaudia, litorale sud di Roma, ma non sarà possibile: "Il 3 maggio potremmo cominciare ad essere di nuovo almeno parzialmente liberi. I contagi stanno andando in discesa, ma almeno fino a quella data dobbiamo rimanere a casa, non andare in giro o al mare. Per un mese e mezzo abbiamo fatto grandi sforzi, non buttiamo tutto all’aria negli ultimi giorni di isolamento. Anche a me piacerebbe andare a Sabaudia ma non lo faccio. Avremo tempo per recuperare. Sono vicino a tutti gli italiani e in particolar modo alle popolazioni del Nord, maggiormente colpite da tutto questo. Se avremo la giusta forza e determinazione riusciremo ad uscirne", ha detto il numero dieci giallorosso nel corso di una diretta Instagram.

Posti di blocco anti-scampagnate di Pasqua, code sulla Pontina

Proprio in direzione Sabaudia, verso sud, si sono verificate code a causa dei posti di blocco anti-scampagnata di Pasqua. Sulla Pontina, infatti, già ieri si è formata una lunga colonna di auto in direzione, con le automobili che sono state convogliate su una corsia per essere tutte verificate. "A Roma, per le festività di Pasqua, abbiamo potenziato i controlli della Polizia Locale. Da ieri mattina oltre 25 mila le verifiche eseguite e più di un centinaio gli illeciti rilevati. Lo ribadisco: #RestateACasa", ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.