Non solo Roma ha il problema dei cinghiali che sempre più spesso invadono le strade della città in cerca di cibo, scorrazzando indisturbati per le strade, rovistando nei cassonetti e rappresentando un pericolo all'incolumità in particolare degli automobilisti che spesso e volentieri se li trovano davanti alle auto all'improvviso. Succede anche a Formia, comune costiero in provincia di Latina, dove l'amministrazione comunale ha deciso di "assumere" delle mute di cani per allontanare gli animali selvatici.

L'ordinanza è stata firmata dalla sindaca Paola Villa, disponendo la chiusura di alcune strade nel fine settimana per liberare i cani addestrati ad allontanare i cinghiali. La decisione è stata approvata anche dal prefetto Maria Rosa Trio e dall'assessore regionale all'Agricoltura Enrica Onorati, nonché con le forze dell'ordine. L'ordinanza precisa che nessun animale sarà abbattuto, ma l'obiettivo è solo quelli di scacciare i cinghiali da Formia, lontano dalle zone abitate.