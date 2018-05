Tragedia sfiorata nel quartiere Flaminio, dove un bambino di dieci anni è caduto improvvisamente da un balcone, facendo un volo di due metri e mezzo. Fortunatamente, se l'è cavata con la "sola" frattura di una gamba, dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma. Ma poteva andare sicuramente peggio.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 maggio, quando il bambino, di dieci anni d'età, è precipitato da un balcone all'interno di una chiostrina in un palazzo al civico numero 4 di piazza Perin del Vaga, nel quartiere Flaminio della Capitale. Il bambino, che si trovava al primo piano del palazzo, è precipitato da un'altezza di circa due metri e mezzo. Sul posto sono subito giunti i sanitari, oltre alle forze dell'ordine.

Portato d'urgenza al Gemelli di Roma in codice rosso, il piccolo è stato stato cosciente: nel nosocomio capitolino, gli è stata refertata la frattura di tibia e perone. Portato nel reparto pediatria, è stato sottoposto alle cure ortopediche necessarie: esclusa invece la possibilità di un trattamento in terapia intensiva. Si indaga ora per chiarire l'esatta dinamica della vicenda: da sottolineare che la caduta del ragazzino è stata attenuata da una tettoia sottostante.