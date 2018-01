Momenti di paura la scorsa notte nella frazione di Isola Sacra a Fiumicino, vicino Roma. Un violento incendio ha completamente distrutto una roulotte, che si trovava parcheggiata in un terreno tra via Trincea delle Frasche e via Leandro Veri. Le fiamme sono divampate attorno alle 3.30 per cause ancora da accertare. All'interno della roulotte si trovava una donna, che è riuscita fortunatamente a mettersi in salvo: è stata soccorsa dai soccorritori del 118 in stato di forte choc ed è stata portata in ambulanza all'ospedale Grassi di Ostia, ma fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

Poche ore dopo il primo incendio è andata a fuoco anche un'auto.

Resta da capire cosa abbia provocato il rogo, che è stato domato dai vigili del fuoco. Nel terreno, a pochi metri dalla roulotte andata a fuoco, erano visibili un paio di bombole di gas, ma non si sa al momento se possano essere riconducibili all'episodio. Da capire anche se l'incendio della scorsa notte possa essere in qualche modo collegato a un altro rogo scoppiato al mattino sempre in via Trincea della Frasche: verso le 7.30 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nuovamente per spegnere le fiamme che avevano avvolto un'automobile, una Volkswagen Polo. Anche in questo caso non risultato feriti.