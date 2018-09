in foto: Il sindaco di Fiumicino Esterino Montino

"Pronto, sono il sindaco Montino. Vorrei acquistare un gioiello per mia madre, poi invierò qualcuno con un assegno". Qualcuno, ha avvertito il primo cittadino di Fiumicino Esterino Montino, si spaccia per lui al telefono e truffa i negozianti del territorio. In un post pubblicato su Facebook il sindaco ha invitato i cittadini a stare attenti.

"Un amico mi ha avvisato che c'è qualcuno che, spacciandosi per me, chiama le gioiellerie sostenendo che manderò qualcuno con un assegno per acquistare un gioiello per mia madre. Naturalmente si tratta di una truffa che rischia di danneggiare i commercianti e anche la mia reputazione e quella della mia famiglia. Vi invito, se doveste ricevere telefonate simili, ad avvisare tempestivamente le forze dell'ordine oltre che me personalmente. Grazie". Questo il testo del post pubblicato dal sindaco di Fiumicino su Facebook. Esterino Montino è al secondo mandato come sindaco del paese dell'aeroporto, riconfermato alle elezioni comunali dello scorso mese di giugno.