in foto: Aeroporto di Fiumicino

Nella classifica stilata da Edreams l'aeroporto di Fiumicino è risultato essere il nono migliore scalo del mondo. A guidare la classifica c'è l'aeroporto di Singapore, poi quello di Zurigo. Seguono quelli di Istanbul, Copenaghen e Monaco di Baviera. I viaggiatori hanno premiato lo scalo di Singapore per i suoi eccellenti servizi. Sono ormai popolari, si legge nel comunicato diffuso da Edreams, il suo giardino delle farfalle, casa di oltre mille esemplari, cosi come il giardino della terrazza del Terminal 2, decorato da colorati girasoli. I viaggiatori che hanno avuto il piacere di passare qualche ora in questo aeroporto hanno anche apprezzato i due cinema presenti nella struttura, cosi come la possibilità di effettuare un tour gratuito di Singapore in autobus organizzato dall'aeroporto stesso. Fiumicino, giudicato come migliore aeroporto d'Italia, è stato premiato soprattutto per i ristoranti presenti all'interno dei terminal (quattro stelle su cinque). Apprezzati anche i negozi e le sale d'attesa, con tre stelle e mezzo su cinque. Il secondo aeroporto di Roma, quello di Ciampino, è stato invece giudicato il secondo peggiore aeroporto del mondo, dietro solo all'aeroporto di Casablanca.

I migliori aeroporti del mondo: la classifica di Edreams

1 Aeroporto di Singapore Changi (SIN) Singapore

2 Aeroporto di Zurigo (ZRH) Zurigo, Svizzera

3 Aeroporto di Istanbul Atatürk (IST) Istanbul, Turchia

4 Aeroporto di Copenhagen (CPH) Copenhagen, Danimarca

5 Aeroporto di Monaco di Baviera (MUC) Monaco di Baviera, Germania

6 Aeroporto di Dusseldorf (DUS) Dusseldorf , Germania

7 Aeroporto di Francoforte (FRA) Francoforte, Germania

8 Aeroporto di Madrid Barajas (MAD) Madrid, Spagna

9 Aeroporto di Rome Fiumicino (FCO) Roma, Italia

10 Aeroporto di Londra Heathrow (LHR)