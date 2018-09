in foto: Immagine di repertorio – polizia scientifica

Un uomo di 68 anni è stato trovato morto nel suo appartamento in via Luigi Francesco Pierobon nella zona del Passo della Sentinella a Fiumicino, non lontano dal vecchio faro. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa che non vedevano la vittima da giorni e così hanno deciso di controllare. In seguito al ritrovamento del corpo, almeno stando al loro racconto, hanno avvertito le forze dell'ordine. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno.

Sul posto, per gli accertamenti, è intervenuta la polizia. Gli investigatori dovranno cercare di chiarire le cause del decesso e in particolare chiarire se si sia trattato di una morte di natura violenta. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato il corpo dell'anziano riverso a terra. Particolare importante per le indagini, che sono tuttora in corso, è che l'abitazione della vittima era stata messa a soqquadro da qualcuno. Probabilmente il magistrato di turno disporrà l'autopsia sul cadavere. Al momento, in attesa dei risultati degli esami dei medici, non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella dell'omicidio. A confermare questa ipotesi, secondo le ultime informazione, sarebbe il fatto che il cadavere presenterebbe alcune ferite sulla testa.