Ha abusato ripetutamente della nipote di 13 anni, figlia della sorella, violentandola all'interno della sua abitazione dove la ragazzina era spesso ospite. La vicenda risale a tre anni fa e ora l'uomo di sessant'anni, residente a Fiuggi, in provincia di Frosinone, sarà processato. Secondo quanto si apprende la mamma della vittima delle violenze, separata da anni dal marito, affidava spesso la figlia alle cure dei parenti quando era costretta per gli orari di lavoro a non stare a casa. E proprio quel luogo dove sarebbe dovuta essere protetta e accolta, si è trasformato per la minore in un inferno. La mamma mai avrebbe immaginato che proprio suo fratello si sarebbe trasformato nell'aguzzino di sua figlia.

Da zio premuroso a orco: arrestato 60enne a Fiuggi

Non è riuscita per lungo tempo a parlare, costretta al silenzio da quell'uomo che prima aveva sempre mostrato una grande attenzione nei suoi confronti, portandole regali e coprendola di attenzione, baci e abbracci. Ma poi, quando si trovavano da soli aveva cominciato a palpeggiarla e accarezzarla nelle parti intime, fino a violentarla nella sua camera da letto.

Il racconto degli abusi ha fatto scattare la denenuncia

Alla fine è riuscita ad aprirsi confidandosi con un'amica di famiglia, che ha subito riferito la confessione della giovanissima alla madre. Un racconto dell'orrore riportato poi alla denuncia por. In breve tempo l'attività degli investigatori ha portato a significativi riscontri del racconto della minore e all'incriminazione dell'uomo, che ora è stato rinviato a giudizio e dovrà difendersi dalle accuse nel corso di un processo.