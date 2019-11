in foto: Filippo, il cagnolino trovato tra i sedili di un bus Atac

Filippo è un tenero cucciolo, che ieri sera è stato trovato a bordo di un autobus della linea 500 di Atac. Il cagnolino era nascosto tra i sedili, infreddolito e abbandonato. Preso in consegna e coccolato dal personale della municipalizzata, il piccolo Filippo è stato prima rifocillato e curato al deposito di Tor Vergata e poi accompagnato al Canile rifugio Muratella. "Lo abbiamo chiamato Filippo in onore di San Filippo Neri, patrono degli autoferrotranvieri", si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Atac. Probabilmente il cucciolo è stato abbandonato, ma fortunatamente (ammesso che non sia stato abbandonato sul mezzo pubblico) è riuscito a rifugiarsi a bordo dell'autobus. Per fortuna alcuni dipendenti Atac lo hanno trovato e salvato.

L'appello di Atac: "Adottate Filippo"

Chi volesse adottare Filippo può mettersi in contatto contatto con il canile della Muratella, inviando una mail all'indirizzo canilerifugio.muratella@gmail.com o telefonando allo 0698875859. Il numero di matricola assegnato al piccolo dal canile è 2019/2556.