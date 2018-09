Da oggi è in vendita l'autobiografia di Francesco Totti, scritta insieme al giornalista Paolo Condò. Un vero e proprio evento per la città di Roma, perché oggi non è solo il giorno dell'uscita del libro, ma anche il giorno del 42esimo compleanno dell'ex numero 10 della Roma.

La mega festa in programma questa sera al Colosseo servirà quindi a festeggiare l'ex capitano giallorosso e a presentare il libro "Un capitano", edito da Rizzoli.

"Come editore, sono orgoglioso che un libro Rizzoli riesca a compiere il miracolo di presentare il racconto della vita di Francesco TOTTI, simbolo di bellezza calcistica nel mondo, nella cornice del monumento simbolo di Roma e della classicità, il Colosseo. Ma il terzo, e forse più grande miracolo, è che attraverso questa serata si possa partecipare da una parte alla conservazione del nostro patrimonio artistico e, dall'altra, a essere più vicini all'attività ineguagliabile dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Posso solo dire grazie di cuore alla sensibilità di tutti coloro che hanno reso possibile questa magia", spiega Massimo Turchetta, direttore di Rizzoli Trade. Questa notte in molti hanno fatto la fila davanti alle librerie Mondadori di Roma, aperte fino alle 2 di notte e le prime in cui è stato possibile acquistare il libro di Totti.

"Buon compleanno a Francesco Totti, simbolo di Roma in tutto il mondo, campione in campo e fuori. Gli anni passano per tutti ma a noi restera' per sempre l'esempio di un grande Capitano", il messaggio su Twitter del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.