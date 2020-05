Il direttore sanitario dell'istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha lanciato un appello a tutti i cittadini del Lazio, invitandoli a continuare a rispettare le regole anche e soprattutto nella fase 2:

Entriamo nella cosiddetta ‘fase 2'. Una fase molto delicata in cui dobbiamo fare molta attenzione. Sarà una fase nella quale dovremo ricordarci di mantenere le regole di prudenza ed igieniche che ci siamo dati, che le autorità nazionali e regionali ci hanno consigliato. Le ripetiamo ancora una volta: lavarsi costantemente le mani e quando non possibile utilizzare il gel, areare gli ambienti, utilizzare sempre la mascherina soprattutto in presenza di altre persone e a distanza inferiore a un metro e mezzo. Sono delle buone regole che tutti abbiamo imparato ad applicare e che hanno dato degli ottimi risultati.

Per non vanificare questi sforzi io ritengo che noi faremmo un errore se pensassimo di essere passati da una fase A a una fase B. Siamo in un'altra fase, una fase di transizione che ci porterà nella fase 2. Vi invito caldamente, mi raccomando, a rispettare queste regole che ci hanno consentito di ottenere ottimi risultati. Questi risultati però non sono la fine di questa guerra, che io sono sicuro che vinceremo tutti insieme, ma tutti insieme dobbiamo continuare a osservare queste regole che le autorità nazionali e regionali ci hanno consigliato.