in foto: Traffico sulla via Salaria

Traffico scorrevole sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Alle 8 di mattina di oggi, lunedì 4 maggio, giorno dell'avvio della cosiddetta ‘fase 2', non si registra traffico sull'arteria che circonda la Capitale se non in corsia esterna tra Castel Giubileo e la Flaminia. In tutti gli altri tratti del Raccordo la circolazione è scorrevole.

Traffico intenso sulla tangenziale a causa di un cantiere aperto

A causa di un cantiere si registra invece traffico intenso sulla tangenziale di Roma, a causa di un cantiere che è stato avviato proprio oggi all'altezza di Tor Di Quinto. Informa l'amministrazione capitolina: "Dal 4 maggio, in via del Foro Italico (Tangenziale), è previsto l'avvio dei lavori di manutenzione (sostituzione dei giunti e rifacimento dell'impermeabilizzazione) sul ponte di Tor di Quinto. Il cantiere si svolgerà in due fasi. La prima, dal 4 al 24 maggio, interesserà la carreggiata direzione Salaria, che sarà chiusa nel tratto da viale di Tor di Quinto-Ponte Milvio fino all'altezza di via dei Campi Sportivi. Il traffico sarà deviato sulla carreggiata opposta, quella verso lo stadio, che nel tratto tra Campi Sportivi e la galleria Fleming diventerà a doppio senso di circolazione, con limite massimo di velocità di 30 km/h". Il traffico rimane scorrevole in tutte le altre zone della città, anche se sicuramente si assiste a una ripresa della circolazione sulle strade. Per il momento, però, la situazione a Roma rimane sotto controllo.