in foto: Foto di repertorio

Due ragazzi di 22 e 28 anni sono entrati in un supermercato in zona La Rustica, Roma, per fare la spesa. Alcuni prodotti li hanno sistemati nel carrello, ma altri li hanno nascosti negli zaini che avevano con loro. Qualcosa avrebbero pagato, altro avrebbero cercato di rubare. Li hanno sorpresi i vigilantes del negozio, che hanno subito avvertito il 112. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato.

I due ragazzi arrestati per tentata rapina in concorso

Stando a quanto ricostruito i due, entrambi di nazionalità ganese, sono arrivati alle casse e hanno effettivamente pagato la merce nel carrello, ma non hanno svuotato i loro zaino. Quando la guardia giurata ha chiesto loro di poter vedere cosa avevano nelle borse, vistosamente piene, uno dei due ragazzi ha tirato fuori un coltello a serramanico. Il vigilante è stato minacciato e spintonato ma, con l'aiuto di un'altra dipendente, è riuscito a bloccare i due fino all'arrivo degli genti del commissariato Prenestino. All'interno dei loro zaini c'erano molti prodotti non pagati e anche una bustina con due grammi di marijuana. La guardia giurata e la dipendente sono stati medicati sul posto dal personale del 118 (le loro condizioni sono buone, hanno riportato solo qualche contusione), mentre i due ragazzi, K.I. ed M.A., queste le loro iniziali, sono stati arrestati e accompagnati al carcere di Regina Coeli per tentata rapina aggravata in concorso.