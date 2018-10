in foto: La piccola Ginevra è stata iscritta all’anagrafe come figlia di due mamme

"A Fiumicino c'è una nuova famiglia: è quella composta da Ginevra e dalle sue mamme, entrambe presenti sul certificato di nascita della piccola". Così, entusiasta, commenta il sindaco Esterino Montino che ha iscritto nei registri dello Stato Civile una bimba figlia di due mamme, entrambe residenti nel Comune del litorale romano. Ginevra, nata pochi giorni fa, è figlia ufficialmente di Claudia Bortolini e Ilaria Piersanti, unite con rito civile da alcuni mesi. Claudia e Ilaria hanno avuto Ginevra grazie alla fecondazione eterologa in Spagna, dove la pratica è accessibile anche alle coppie di donne e alle single. "Fiumicino deve essere la città di tutti e di tutte le famiglie. Riconoscere entrambe le mamme di Ginevra significa riconoscere a lei tutti i diritti e ai suoi genitori tutti i doveri. Sebbene non ci sia ancora una legge che riconosca le famiglie arcobaleno in Italia, i tribunali hanno tracciato una strada che non possiamo ignorare e che si basa sul principio imprescindibile del superiore interesse del minore".

Scelta sostenuta dal fatto che, continua il sindaco Montino "dove alcuni tacciono davanti ai bisogni dei cittadini e dove altri discriminano i bambini per il colore della loro pelle o per l'orientamento sessuale dei genitori, noi non ci tiriamo indietro. Siamo felici di avere potuto accogliere questa nuova famiglia nel nostro Comune e di avere partecipato alla gioia di Claudia e Ilaria per l'arrivo di Ginevra".