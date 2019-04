in foto: Caio Mussolini, candidato alle prossime Elezioni europee con Fratelli d’Italia

Dopo l'annuncio ufficiale e la presentazione sulla scalinata del Palazzo della Civiltà Romana all'Eur, spuntano a Roma i manifesti elettorali di Caio Giulio Cesare Mussolini. Giorgia Meloni ha deciso infatti di candidare il pronipote del Duce alle prossime Elezioni europee nelle liste di Fratelli d'Italia. La didascalia del cartellone pubblicitario fa discutere molto perché in essa c'è un esplicito riferimento al passato e alla storia familiare del candidato: "La storia, il futuro, l'Italia", è infatti lo slogan scelto. Fa discutere anche il font scelto, che assomiglia molto a quello utilizzato nel Ventennio.

L'annuncio della candidatura al Colosseo Quadrato

"Il suo curriculum parla da sé: professionista, militare e patriota. Anche con il suo contributo, siamo pronti per cambiare tutto in Europa", ha detto Meloni quando ha annunciato la candidatura ai piedi del Colosseo Quadrato, che fu edificato tra il 1936 e il 1940 in vista dell'Esposizione Universale e del ventennale del regime nel 1942 (evento che non si svolse mai a causa della guerra). Mussolini, 50 anni, è stato un militare della Marina, dirigente di Finmeccanica, per la quale è stato rappresentante in Medio Oriente. Suo nonno era Vittorio Mussolini, figlio di Benito. In un'intervista rilasciata al giornale inglese ‘The Times" ha spiegato di presentarsi alle Europee "a sostegno della sovranità, della protezione del nostro Paese e della famiglia". La candidatura nelle liste di Fratelli d'Italia, ha spiegato lo stesso Mussolini, "è un onore per me essere candidato per Fratelli d'Italia, partito di patrioti come lo sono io. Mi candido al sud perché l'Italia riparta dal Sud. Non esiste una questione meridionale, ma una questione nazionale. Ho servito l'Italia per tanti anni, vorrei continuare a farlo in Europa".