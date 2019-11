Un uomo è morto in un'esplosione a Rieti, lo scoppio è avvenuto in un appartamento al terzo piano di un palazzo situato in via Dionigi, nel quartiere Campomoro. I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, lunedì 25 novembre. A seguito dell'esplosione è divampato un incendio. Secondo le informazioni apprese erano da poco passate le ore 22 quando i residenti hanno avvertito un forte boato seguito da urla. I cittadini, spaventati, hanno chiamato i vigili del fuoco. Ricevuta la telefonata d'emergenza, sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno lavorato per domare le fiamme all'interno dell'abitazione e messo in sicurezza l'edificio. I soccorritori hanno evacuato gli abitanti durante le operazioni di spegnimento.

Esplosione a Rieti causata da una fuga di gas

Pare che a provocare l'esplosione sia stata una fuga di gas, fuoriuscita da una bombola della cucina. Insieme ai vigili del fuoco è arrivato il personale sanitario del 118 che ha soccorso le persone rimaste coinvolte. Per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. I paramedici hanno aiutato una donna, moglie della vittima, che è stata trasportata in ospedale e affidata alle cure dei medici, che sono intervenuti sulle gravi ustioni. I due figli della coppia sono invece rimasti fortunatamente illesi.

Un morto e un ferito

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri e la Polizia di Stato, che hanno svolto gli accertamenti necessari al caso e che indagano sull'accaduto. Le forze dell'ordine hanno atteso l'arrivo del medico legale per l'accertamento della morte e le prime verifiche sul corpo. Terminate le operazioni, la salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.