Ancora un incidente sulla via Pontina, questa volta nel territorio di Aprilia in direzione sud. Per cause ancora da accertare, una macchina ha perso il controllo ed è finita fuori strada, cadendo in una scarpata. Con molta probabilità l'incidente è stato causato dalle condizioni meteorologiche: la forte pioggia che si è abbattuta sul Lazio, infatti, ha diminuito di molto la visibilità della conducente dell'auto, una donna che è rimsta ferita (fortunatamente non in modo grave) e portata in ambulanza alla Clinica Città di Aprilia in codice giallo. A quanto si apprende, non sono state coinvolte altre vetture nell'incidente. L'auto è rimasta gravemente danneggiata, la donna che si trovava alla guida è stata molto fortunata a non riportare lesioni gravi.

Auto si ribalta sulla Pontina, strada chiusa

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e un'ambulanza per soccorrere la donna ferita. Per consentire il recupero della macchina dalla scarpata e il ripristino del guardrail si sono formate lunghe code in direzione sud di automobilisti che non riuscivano a procedere. Quello avvenuto alle 13 è il secondo incidente che si è verificato oggi dopo quello della mattina a Castel di Decima, quando un'auto si è ribaltata in direzione Roma. Anche in quel caso, il conducente della vettura non è rimasto ferito in modo grave, né sono state coinvolte altre macchine. La Pontina è stata quindi chiusa e il traffico deviato, per permettere la messa in sicurezza della strada prima di ripristinare la normale circolazione.