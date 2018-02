in foto: Foto di repertorio

Esce di casa per scegliere la bara del marito morto da poco, un ciclista prende in pieno la sua automobile. È successo a Subiaco, provincia di Roma. Stando a quanto si apprende, il ciclista avrebbe riportato diverse fratture ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il trasferimento del ferito è avvenuto tramite un'eliambulanza, atterrata sulla via Sublacense. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi e permettere l'atterraggio dell'elicottero sulla carreggiata.

Subiaco, la dinamica dell'incidente.

Questa la dinamica dell'incidente secondo quanto ricostruito dai carabinieri e secondo quanto riportato da Il Messaggero: l'automobile guidata dalla donna era momentaneamente accostata, il ciclista l'ha tamponata ed è finito a terra. A soccorrerlo sarebbe stato un altro ciclista, un medico di famiglia di Subiaco. La signora, che stava andando a ordinare la bara per il marito, deceduto la mattina stessa, ha prestato anche lei i primi soccorsi al ferito in attesa dell'arrivo dei medici del 118.