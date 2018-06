in foto: Elnur Babayev, 29 anni, scomparso da tre giorni al lago di Castel Gandolfo. Probabile annegamento

Da tre giorni Elnur Babyev, 29enne dell'Azerbaijan, è disperso nelle acque del lago di Castel Gandolfo. Sabato pomeriggio si stava facendo il bagno in compagnia di un amico quando potrebbe essere annegato. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando di perlustrare lo specchio d'acqua più grande dei Castelli Romani, ma la profondità massima del lago Albano arriva a sfiorare i 170 metri e quindi l'eventuale recupero del corpo potrebbe rivelarsi molto complicato. Un elicottero dei carabinieri e uno dei vigili del fuoco stanno aiutando nelle ricerche, ma per ora del 29enne azero non c'è alcuna traccia. Per fornire un ulteriore aiuto arriverà nelle prossime ore da Milano un robot dei vigili del fuoco che permetterà di ispezionare il fondale del lago oltre i 50 metri di profondità.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo è annegato mentre faceva il bagno al largo del lago dopo aver noleggiato un pedalò con un amico. Elnur era arrivato a Roma da due giorni per sostenere un esame all'Università La Sapienza di Roma dove frequenta il corso di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale del dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell'ateneo romano.