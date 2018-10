in foto: Tommaso Mossa

Stava andando a prendere l'autobus per andare agli allenamenti di basket, quando è stato investito mentre attraversava sulle strisce in via Nomentana, nei pressi di Porta Pia. Tommaso Mossa, che avrebbe compiuto 18 anni fra pochi giorni, studente del liceo Righi, è morto ieri sera al Policlinico Umberto I di Roma. L'incidente per cui il ragazzo ha perso la vita è avvenuto mercoledì scorso, responsabile un'automobilista a bordo di una Audi A3 che procedeva in direzione della galleria del Muro Torto. Sulla dinamica dell'incidente sta indagando la polizia locale.

Lo ricorda così la sua società sportiva, la PGS Folgore: "Quando arrivano certe notizie ti lacerano fino a sfinirti ma ti danno anche la reale dimensione di quanto sia densa di responsabilità la nostra esperienza terrena. Tommaso lo sapeva bene e lo manifestava attraverso i suoi profondi valori di amicizia, di amore per il prossimo, di lealtà, di gioia, di altruismo…. Sì perché Tommaso era la Bellezza. Un'atleta della PGS Folgore, un ragazzo serio, un amico sincero e un figlio responsabile che ci ha lasciato oggi, tragicamente e troppo presto. Tommaso mancherà a tutti. Portiamo con noi il suo sorriso e la sua voglia di giocare. Ad Deum".