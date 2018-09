"Ne ho conosciuti tanti, ho fatto la barba al senatore Pietro Nenni. Ricordo che qui vicino c’era una sezione del Partito Socialista. Un giorno, dopo aver tenuto un discorso, venne a farsi barba nel mio negozio. Ma ho conosciuto anche esponenti del Partito Comunista e tanti attori. Allora la Titanus aveva affittato gli stabilimenti in via della Farnesina e lì c’erano anche i teatri di posa. Quanti ne ho visti passare… Andrea Checchi, Massimo Girotti, Amedeo Nazzari, Gino Cervi. Un giorno passò persino Anna Magnani che era andata a mangiare dar sor Fausto, la trattoria Gnegno, che adesso non c’è più.. Ma tra tutti, Totò, il grande Totò. Anche lui è entrato nel mio negozio". Raccontava una Roma che non c'è più (in un'intervista concessa a Vignaclarablog) Livio, lo storico barbiere di Ponte Milvio, scomparso all'età di 87 anni. Ieri pomeriggio il carro funebre è passato per via Prati della Farnesina e si è fermato davanti al suo negozio, al civico 4.

La sua bottega è stata per decenni un'istituzione del quartiere: “Ho imparato il mestiere guardando mio padre… ho iniziato con le mansioni più semplici: spazzare dal pavimento i capelli tagliati, spazzolare il cliente poi, piano piano, il primo shampoo fino a insaponare, solo insaponare però, la prima barba. Il primo taglio di capelli e la prima barba per me sono stati una grande conquista.. Sa cosa le dico? Ho fatto questo mestiere perché non avevo alternative ma da subito mi sono impegnato con volontà e serietà per impararlo al meglio", raccontava Livio sempre a Vignaclarablog.