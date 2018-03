Fregene dice addio ad uno dei suoi ristoratori più famosi: Lillo Mastino, storico ristoratore del Villaggio dei Pescatori. A darne l'annuncio lo stesso ristorante di Fregene su Facebook, che ha anche annunciato che resterà chiuso per due giorni in segno di lutto. Ma sono in tanti quelli che hanno voluto dargli un ultimo saluto attraverso la rete.

"Cari amici e clienti", si legge sulla pagina Facebook del Villaggio dei Pescatori, "stanotte il nostro Lillo ci ha lasciati, se ne va un pezzo di noi, un pezzo della nostra famiglia. Speriamo che tutti voi lo ricorderete così. Il ristorante", prosegue la nota, "rimarrà chiuso oggi e domani. Grazie a tutti per le vostre dimostrazioni d’affetto". Anche Esterino Montino, il sindaco di Fiumicino, ha espresso il proprio cordoglio attraverso Facebook.

"Sono profondamente dispiaciuto", ha scritto Montino, dal 2013 eletto sindaco di Fiumicino con il Partito Democratico, "per la scomparsa di Lillo Mastino, con lui se ne va uno dei simboli del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Ristoratore conosciuto e apprezzato", ha aggiunto ancora Montino, "è riuscito con i suoi fratelli e con tutta la sua famiglia a trasformare una trattoria in riva al mare in uno dei ristoranti più accoglienti e rinomati del nostro territorio. Ai familiari e agli amici invio le mie più sentite condoglianze per il grave lutto che li ha colpiti".