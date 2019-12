in foto: foto di repertorio

L'obiettivo era evitare interrogazioni e compiti in classe. E per questo due ragazzi di un liceo romano hanno pensato di cavarsela compiendo un atto di vandalismo a scuola: intorno alla mezzanotte sono entrati all'interno del recinto dell'istituto e hanno svuotato un estintore pieno all'interno di un'aula. Li hanno sorpresi e fermati gli agenti del commissariato di Tor Carbone, diretto da Antonio Russo, nel corso di un servizio di appostamento contro gli atti vandalici all'interno degli istituti scolastici.

I ragazzi denunciati per furto e danneggiamento

I due ragazzi sono stati notati dai poliziotti dei pressi di due scuole e hanno deciso di investigare. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, i due avrebbero rubato un estintore dal parcheggio di un centro commerciale e poi lo avrebbero svuotato all'interno di una scuola. Gli studenti hanno confessato di aver fatto questa bravata per cercare di evitare alcune interrogazioni o compiti in classe fissati dai docenti per il giorno seguente. Credevano cioè che la scuola venisse chiusa dopo il ritrovamento delle aule imbrattate con il contenuto dell'estintore. Sono stati denunciati per furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Le forze dell'ordine non hanno reso pubblico il nome della scuola finita nel mirino dei due ragazzi. Non è chiaro neanche quando è accaduto l'episodio. Forse, infatti, sarebbe stato non solo dannoso e criminale, ma anche inutile, dal momento che la sindaca Raggi ha disposto la chiusura delle scuole per maltempo nella giornata di oggi.