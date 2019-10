in foto: immagine di repertorio

Paura questa notte per operatori ecologici di Ama, in servizio nella zona di Arco di Travertino. I due lavoratori della municipalizzata capitolina erano intenti nel loro servizio quando, attorno alle 3.00 del mattino di oggi, sabato 19 ottobre, sono stati circondati, insultati e aggrediti da un gruppo di sei giovanissimi in via Carroceto. La banda dopo gli insulti e le percosse ai danni dei due operatori di 43 e 61 anni, si sono dati alla fuga. Ancora da chiarire cosa abbia innescato la violenza, ora le forze dell'ordine sono sulle tracce degli aggressori. I due uomini feriti, molto scossi da quanto accaduto loro, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dove, dopo essere stati medicati, sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi.

La solidarietà dell'amministratore unico di Ama

Vicina ai suoi lavoratori l'azienda, che si è espressa con una nota firmata dal nuovo amministratore unico Stefano Zaghis. “Esprimo solidarietà, a nome mio e di tutta l’azienda, ai nostri operatori aggrediti. Ho sentito al telefono uno di loro per esprimere ad entrambi la nostra massima vicinanza – dichiara l’Amministratore Unico di Ama, Stefano Zaghis -. Ogni notte sono oltre mille i lavoratori impegnati nei servizi di igiene urbana. Rischiare la propria incolumità fisica mentre si svolge un lavoro di pubblica utilità al servizio di tutti i cittadini non è tollerabile. Ho segnalato personalmente il vile atto accaduto anche al Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale che collabora quotidianamente con noi e con cui siamo in costante contatto”.