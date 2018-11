in foto: Spaccio a Campagnano di Roma

Un florido mercato della droga, che aveva come base d'appoggio un bar in piazza Cesare Leonelli, a Campagnano di Roma. Questa mattina, mercoledì 7 novembre, i carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Tivoli a carico di tre cittadini albanesi finiti in carcere e due italiani agli arresti domiciliari, ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di spaccio di cocaina. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli, ha permesso di far emergere gravi elementi di colpevolezza nei confronti delle 5 persone arrestate. Oltre 300 i clienti abituali che, secondo le informazioni apprese dai carabinieri, potevano comprare la droga a qualsiasi ora. Dall'indagine è emerso come la posizione di uno degli indagati sia aggravata dal fatto che abbia concesso della droga a una donna in cambio di rapporti sessuali. Gli spacciatori vendevano una media giornaliera di circa 50 dosi di cocaina, con un guadagno quotidiano di 1.800 euro. Nulla era lasciato al caso ma agivano secondo un sistema ben collaudato che li faceva ben sperare di passare inosservati. Il tutto accadeva con il tacito consenso di uno dei titolari dell'esercizio commerciale. Il gestore del bar, oltre a mettere a disposizione il suo locale, collaborava con gli spacciatori, trovando loro nuovi clienti, insieme a un altro cittadino italiano. Per comprare la droga bastava chiamare un numero di telefonino dedicato alla specifica richiesta oppure fare una chiacchierata direttamente con gli spacciatori, di fronte al bar. Successivamente loro avrebbero indicato al cliente il luogo dello scambio lo stesso bar, il parcheggio comunale o uno dei vicoli poco distanti dal posto del primo incontro. Fermati dai carabinieri sono finiti in manette e portati in Caserma.