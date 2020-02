in foto: Il trenino Termini–Centocelle (foto di repertorio)

Alle 18,40, dopo 13 ore di stop, è stato riattivato il trenino Termini-Centocelle. Alle 18.40 il primo treno è partito da Termini mentre alle 19.10 il primo convoglio ha preso il via dall'altro capolinea di Centocelle. Le corse sono ridotte, la frequenza ogni 20 minuti circa. Così comunica Atac in una nota. Il servizio è rimasto fermo da questa mattina a causa dell'indisponibilità di 37 macchinisti su 48.

"L'amministrazione ha più volte dichiarato le sue intenzioni: migliorare il servizio per tutti i cittadini trasformando la linea ferroviaria Termini-Centocelle in linea tranviaria. Dopo aver ricevuto le prescrizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti siamo impegnati nelle fasi di modifica del progetto. Lo presenteremo entro aprile e, appena avremo la validazione dal Mit, l'iter burocratico sara' concluso, quindi l'amministrazione potrà dare incarico ad Atac di procedere con tutti gli atti necessari e conseguenti, comprese le qualifiche a macchinisti metro per i lavoratori della Termini-Centocelle. Questo e' il motivo per cui non e' stato possibile dare seguito amministrativo alle istanze dei lavoratori", ha scritto su Facebook l'assessore alla Mobilità Pietro Calabrese. "Voglio rassicurarli tutti personalmente: l'azienda di trasporto pubblico ha inoltre assicurato che saranno garantiti tutti i livelli occupazionali. Non c'è alcun presupposto di un nuovo blocco. Ci scusiamo ancora una volta con la cittadinanza e ci aspettiamo che il servizio torni a essere regolare", ha dichiarato.