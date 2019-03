in foto: Immagine Google

Momenti di paura al poliambulatorio Nuovo Regina Margherita di Roma, dove una dottoressa è stata vittima di un'aggressione subita da parte di una coppia di trentenni che nel pomeriggio di martedì scorso ha fatto irruzione nella struttura. Secondo le informazioni apprese sulla dinamica dell'accaduto, la donna, particolarmente agitata, si è presentata davanti alla dottoressa, pretendendo che le desse dei farmaci che richiedono prescrizione medica senza presentare una ricetta. Ma la dottoressa si è rifiutata di assecondare la richiesta, spiegando ad entrambi che ciò non era possibile, che sarebbe stato illegale vendergli farmaci senza prescrizione e che non era intenzionata a farlo. Dopodiché la dottoressa ha continuato a fare ciò che stava facendo e a portare avanti il suo lavoro, speranzosa che la coppia si allontanasse presto.

Ma così purtroppo non è stato, la donna, udita la risposta della dottoressa, ha perso il controllo e, presa dalla collera l'ha picchiata e l'ha minacciata, gridandole contro: "Ho l'Aids, ti infetto con il mio sangue". La scena è accaduta davanti agli occhi delle persone presenti, che si sono spaventate per il comportamento aggressivo della donna e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti degli agenti per fermarla, ma sono stati prima offesi e poi aggrediti. Alla fine le forze dell'ordine sono riusciti ad arrestarla per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre il compagno è stato rilasciato.