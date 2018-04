Denuncia la scomparsa della moglie, ma dopo tre giorni la ritrova per caso in strada: non da sola, ma in compagnia dell'amante, mano nella mano. E per poco non finisce in rissa: solo l'intervento della Polizia ha evitato il peggio. L'episodio del "ritrovamento" è avvenuto nei pressi della stazione Roma Termini, tre giorni dopo l'avvenuta denuncia della scomparsa della donna da parte del marito.

La vicenda è iniziata pochi giorni fa, nella Capitale: un uomo si era presentato alle forze dell'ordine per denunciare la scomparsa della moglie, sparita nel nulla. Passano le ore e i giorni e di lei nessuna traccia, tanto da pensare al peggio. Poi, ieri pomeriggio, l'uomo stava passeggiando per via Manin, nei pressi della stazione Termini, e scorge tra i volti in strada quello della moglie.

Ma dopo la gioia del ritrovamento, l'incredibile scoperta: la donna era infatti mano nella mano con un altro uomo. E a quel punto la situazione è diventata letteralmente incandescente. L'uomo infatti a quel punto ha scoperto che la donna aveva trascorso i tre giorni di "scomparsa" in un albergo del centro assieme al proprio spasimante. E così tra i tre, tutti di origine pakistana, è calato prima il gelo e poi l'atmosfera è diventata incandescente.

Solo l'intervento di una pattuglia di passaggio ha evitato il peggio: l'uomo è stato portato infatti in caserma dovendo cancellare la denuncia di scomparsa presentata qualche giorno prima. Ma nel momento in cui le forze dell'ordine sono intervenute, i due "rivali" in amore stavano già passando alle mani, e così il peggio è stato scongiurato.