Due delfini sono stati trovati morti tra sabato e domenica sul litorale romano. Il primo allo stabilimento Albos di Fregene, un esemplare adulto lungo circa due metri, il secondo sulla vicina spiaggia libera Arcobaleno di Passoscuro, in questo caso si tratta di un cucciolo lungo meno di un metro. Le carcasse degli animali sono state rimosse e affidate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana, che dovranno stabilire perché gli animali siano morti.

“Gli esemplari potrebbero essere deceduti da tempo – ha spiegato Riccardo Di Giuseppe, responsabile Oasi Wwf litorale romano al sito d'informazione ‘Fregeneonline' -. Solo con la mareggiata di questi giorni i corpi hanno raggiunto la battigia. Le cause della morte potrebbero essere svariate: collisioni con eliche, inquinamento chimico, agenti patogeni ma anche va sottolineato catture accidentali. Le nostre coste rischiano di diventare un cimitero di cetacei. Come WWF, siamo in prima linea per la difesa e la tutela della biodiversità marina un bene prezioso che va tutelato”.