in foto: Foto Facebook Tiziana Pieroni – Gruppo Sei di Fiumicino se…

Decine di pesci morto sono stati trovati sulle spiagge di Fiumicino. Per questo, comunica su Facebook il sindaco del comune sul litorale romano, Esterino Montino, "l'Assessorato all’Ambiente ha proceduto con i dovuti sopralluoghi in tutti i canali di bonifica, al canale delle acque basse e quello delle acque alte, presso le idrovore, all’interno di Villa Guglielmi, compreso il laghetto, in darsena, alla Fossa Traianea e in diversi stabilimenti del lungomare".

I risultati dei sopralluoghi sembrano rassicuranti: secondo Montino "si tratta di un fenomeno limitato e fisiologico che arriva soprattutto dal lato ostiense del Tevere. Ringrazio l'assessore Roberto Cini e i tecnici dell'assessorato per il tempestivo intervento". La maggior parte degli esemplari trovati in mare e sulla sabbia sono stati comunque rimossi.

in foto: Foto Facebook Sei di Fiumicino se…

Il post sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino: