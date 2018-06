Doppio incendio quest'oggi a Roma, ancora una volta con protagonisti gli autobus. Prima sulla Pontina, poi a Ponte di Nona: salgono così a quindici gli incendi degli autobus nella Capitale in questi primi sei mesi del 2018. Nessun ferito, per fortuna, ma tanti i viaggiatori a bordo che sono dovuti scendere rapidamente dagli automezzi, tra gli sguardi attoniti di cittadini e turisti.

Il primo caso odierno è accaduto poco dopo le 19.30, sulla laterale della Pontina. Un autobus della Roma Tpl, il gestore privato che gestisce il venti per cento del servizio ed in particolare quello delle periferie, è improvvisamente andato a fuoco si tratta della vettura 9771 in servizio sulla Linea 078. Le fiamme si sono innescate nella parte posteriore dell'autobus, fortunatamente di rientro in rimessa dopo la fine del servizio e quindi senza passeggeri a bordo. Poco dopo è toccato invece ad un autobus dell'Atac, il 508, che in via Roccalumera tra Ponte di Nona e Borghesiana è stato avvolto dalle fiamme. In questo caso, erano numerosi i passeggeri a bordo, che sono però scesi illesi dalla vettura. Sul posto, anche in questo caso, le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco.