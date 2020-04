in foto: Medico prende la temperatura a un uomo davanti alla Stazione Termini di Roma

Da oggi una squadra di medici sarà presente all'interno delle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina per controlli sui viaggiatori in partenza e in arrivo nei due principali scali ferroviari di Roma. L'iniziativa è a cura della Protezione civile di Roma Capitale, dell'Ordine provinciale dei medici di Roma e della Croce Rossa. Sarà fondamentale per contenere il contagio soprattutto nel corso della ‘fase 2', quando le prime attività commerciali verranno riaperte. È probabile che quando ciò avverrà ci saranno simili postazioni mediche anche all'ingresso delle stazioni della metropolitana, degli uffici pubblici e dei centri commerciali.

Magi: "Controlli sulla temperatura ai viaggiatori e vere e proprie visite"

Si tratta, per il momento di "due presidi sanitari, composti da medici e infermieri volontari dotati dei necessari DPI, uno alla Stazione Termini e l'altro subito dopo alla Stazione Tiburtina, per effettuare controlli della temperatura ai passeggeri e, qualora si rendesse necessario, per procedere a una visita più approfondita secondo quanto prevede il triage", spiega Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. "Dunque, dopo i due camper con personale sanitario volontario, che da settimane sta girando nel territorio della Capitale e della sua Provincia facendo tamponi ed effettuando visite a domicilio, specie nelle zone rosse di Nerola e Contigliano, l'Ordine dei Medici di Roma prosegue con iniziative sanitarie volte a contenere la diffusione dell'epidemia", dichiara ancora Magi.