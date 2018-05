in foto: Immagine di repertorio

Controlli a tappeto nei ristoranti del litorale romano. In azione i carabinieri della stazione di Ostia, assieme al personale della Asl Roma 3 del reparto Servizio Igiene e Alimenti Nutrizione della Asl Roma 3. Durante i controlli una situazione particolarmente critica è stata riscontrata in un ristorante di Fiumicino. Qua i militari e il personale sanitario hanno trovato cibo in un pessimo stato di conservazione, cibo e ingredienti che sarebbero poi stati utilizzati in cucina.

Il titolare del locale, al termine dell'ispezione tra frighi e fornelli, è stato denunciato a piede libero per aver messo in commercio e somministrato alimenti mal conservati e addirittura nocivi per la salute. Come se non bastasse nel ristorante era impiegato anche personale a nero, e il titolare è stato multato anche per la mancata rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti e per problemi relativi alla struttura del locale.