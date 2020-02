in foto: (La Presse)

Buona notizie dall'istituto Spallanzani di Roma. Altre tre persone sono state dimesse nella giornata di domenica, dopo la giovane di origine cinese residente a Frosinone e all'operaio rumeno dell'hotel della coppia già mandati a casa. Tutti i pazienti dimessi sono stati sottoposti ai test per il Coronavirus e sono risultati negativi. Lo ha reso noto la direzione sanitaria dell'ospedale.

Ventitré pazienti ricoverati per i test, tre dimessi

A mezzogiorno di domenica i pazienti ricoverati allo Spallanzani per essere sottoposti al test erano 23. Si tratta di persone rientrate dalla Cina, singoli o piccoli gruppi. C'è anche l'autista che ha accompagnato la coppia risultata positiva al Coronavirus. Era sintomatico ed è stato sottoposto ai test con esito negativo. Sarà comunque tenuto ‘in quarantena' fino al 10 di febbraio.

In quarantena la comitiva e l'autista della coppia contagiata

In isolamento resteranno i venti membri della comitiva con cui i contagiati erano in viaggio. Sono 18 turisti e un tour operator cinesi e un autista italiano. Non hanno manifestato sintomi e non sono stati sottoposti a test. Tuttavia, poiché sono stati a lungo a contatto con la coppia che ha contratto il virus, anche per loro è prevista la quarantena per un'altra settimana. Qualora non si manifestassero i sintomi, potranno essere dimessi. In caso contrario rimarranno allo Spallanzani.