in foto: Coronavirus nel Lazio

Oggi, 21 maggio, si registrano nel Lazio solo 21 nuovi contagi da coronavirus. Tra l'altro 13 di questi nuovi contagi provengono solo dalla Asl Roma 1 e di questi 6 sono stati diagnosticati all'interno di un istituto religioso. Nelle province (esclusa Roma) si è arrivati ormai a contagi zero: nessun contagio a Frosinone, Latina e Rieti e un solo nuovo caso di Covid-19 a Viterbo. Buone notizie arrivano anche dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove restano ricoverati solo tre bimbi.

in foto: Andamento dei nuovi casi nel Lazio

“Oggi registriamo un dato di 21 casi positivi nelle ultime 24h ai quali si aggiungono 4 recuperi di notifiche. Il trend è a 0,3% e il numero dei guariti nelle ultime 24h è cresciuto di 159 unità. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, l’obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare. Ad oggi sono stati effettuati 25.371 test sierologici con prelievo venoso e sono risultati con presenza di anticorpi IgG in 590 pari al 2,3% e di questi sono risultati positivi al tampone in 28″, le parole dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

I nuovi contagi nel Lazio in ogni asl

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi.

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl Latina: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl Roma 6: 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 90 anni.

Asl Roma 5: Non si registrano nuovi casi positivi.

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduto una donna di 73 anni.

Asl Roma 3: 1 nuovo caso positivo.

Asl Roma 2: 1 nuovo caso positivo.

Asl Roma 1: 13 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster di una comunità di religiosi.