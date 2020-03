in foto: Volontaria della Croce Rossa impegnata ai crontrolli a Fiumicino – Foto Croce Rossa Italiana

Negli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino da oggi, lunedì 9 marzo 2020, verrà rilevata la temperatura corporea a tutti i passeggeri, anche quelli in partenza (per destinazioni extra Schengen) e non più solo quelli in arrivo. Per far questo sono stati installati nuovi termoscanner di ultima generazione che si aggiungono a quelli già presenti per il controllo, come detto, di tutti i passeggeri in arrivo. Questa l'ultima misura decisa da Aeroporti di Roma per contrastare la diffusione del coronavirus.

Un addetto misurerà la temperatura con un tablet

Stando a quanto riporta Aeroporti di Roma in una nota ufficiale, un addetto sanitario leggerà la temperatura corporea misurata dai termoscanner con un tablet. La procedura avverrà "senza impatto sulle procedure delle operazioni di terminal. I nuovi rilevatori si aggiungono a quelli già disponibili dal 4 febbraio scorso per i passeggeri in arrivo. In questo momento sono operativi presso gli aeroporti della Capitale 33 apparati termoscanner". Fino ad oggi la temperatura corporea, come ricordato, veniva rilevata soltanto ai passeggeri in arrivo a Roma. Da oggi, invece, verrà presa anche ai viaggiatori in partenza.

Nessun disagio per i passeggeri

La costante collaborazione in atto tra ADR, la Protezione Civile, il Ministero della Salute, l’Enac e la Polizia di Stato, si legge ancora sulla nota diffusa, "sta garantendo la corretta esecuzione delle procedure di prevenzione indicate dai competenti soggetti istituzionali, a vantaggio della sicurezza e senza generare disagi per i passeggeri".