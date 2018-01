Armando M., 55 anni, imprenditore e titolare del centro ippico di Cori, Latina, è tuttora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale della città pontina. Inizialmente il 55enne era stato soccorso e trasportato al pronto soccorso perché sembrava essere stato ferito da un calcio sferrato da uno dei suoi cavalli, ma in realtà la verità è un'altra: l'uomo è stato aggredito e picchiato all'interno del centro ippico di via Fontana del prato lo scorso 31 dicembre. Questa mattina è stato fermato un sospettato: si tratta di un indiano di 36 anni, S.G. le sue iniziali, domiciliato in provincia di Roma e accusato dei reati di tentato omicidio e furto aggravato. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe colpito la vittima alla testa con una forca di ferro in seguito a una lite scoppiata per problemi economici legati al lavoro. Prima di scappare, avrebbe rubato anche una collana.

L'uomo aveva cercato di scappare: è stato rintracciato ad Aprilia.

A svolgere le indagini sono stati i militari del Norm e quelli della stazione di Cori. L'indagato aveva cercato di scappare rifugiandosi prima nelle campagne di Sermoneta e poi ad Aprilia, in località Torre del Padiglione, dov'è stato rintracciato dai carabinieri. Il fermato si trova ora nel carcere di Latina in attesa della decisione dei giudici.