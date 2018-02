Controlli a raffica a San Basilio, trentesimo quartiere capitolino appartenente al Municipio Roma IV, dove i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro e del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato sette persone e sequestrato oltre due chili di droga, duemila euro in contanti e perfino una canna di pistola e relative cartucce.

In via di Casale di San Basilio, durante un posto di blocco, i militari dell'arma hanno fermato un trentenne romano a bordo di un'autovettura. L'uomo, apparso visibilmente nervoso, è risultato in possesso di diverse dosi di cocaina e di hashish, rinvenuti durante la perquisizione del veicolo. Estesi i controlli anche alla sua abitazione, che si trovava poco distante, i militari hanno scoperto una sorta di "deposito della droga", e sequestrato circa due chili di hashish oltre a millesettecento euro in contanti.

In via Maioliati, invece, i carabinieri hanno rinvenuto sei involucri di cocaina nascosti all'interno di una fessura ricavata nell'intercapedine di un sottoscala all'interno di un condominio. Durante i controlli, sono stati fermati anche un quarantenne ed un sessantatreenne, ritrovati con indosso delle dosi di cocaina pronte allo spaccio.

Durante un controllo di routine, invece, un trentasettenne romano già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per altri reati, è stato ritrovato in possesso di una canna di pistola modello "Smith & Wesson" calibro 357 magnum, priva di matricola, e di quattro cartucce dello stesso diametro: i carabinieri lo hanno così arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni.

Sempre durante i controlli alla circolazione stradale, infine, i carabinieri hanno arrestato tre cittadini romani di ventotto, cinquanta e settant'anni, tutti risultati colpiti da ordinanze di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e riguardante gli stupefacenti. Gli arrestati sono stati così portati nel carcere di Regina Coeli.