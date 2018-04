Attese centinaia di migliaia di persone domani in piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del 1 maggio organizzato da Cgil, Cisl e Uil. Per permettere l'arrivo in piazza e il deflusso degli spettatori, le metropolitane A, B/B1 e C saranno aperte fino all'1.30 di notte, con il prolungamento di due ore del servizio, mentre per il resto della rete del trasporto pubblico saranno in vigore i normali orari dei giorni festivi. Per il Concertone deviate o limitate le seguenti linee: 3, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665, 673, 792, n1, n10, n11 e n28. Per le quattro linee "n" la deviazione è nella notte tra martedì e mercoledì. Le stazioni della San Giovanni e Manzoni della linea A della metropolitana, potranno essere chiuse per ragioni di sicurezza anche prima delle 15.00, orario stabilito dalla Questura, per arrivare al concerto di San Giovanni in questo caso la fermata più vicina è quella di Re di Roma.

La disciplina del traffico

Per quanto riguarda le strade adiacenti alla piazza "saranno transitabili via dell'Amba Aradam, via Merulana, via Nola, piazza e via di Santa Croce in Gerusalamme, via Magnagrecia, piazzale Appio e via La Spezia. – si legge in una nota di Muoversi a Roma – Alla piazza si potrà accedere solo dai varchi predisposti, già dalla mattina, a Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. In quest'area, e anche su via Domenico Fontana e nell'area di parcheggio tra via Domenico Fontana e l'ingresso del Santuario della Scala Santa, ci saranno, con ampio anticipo rispetto all'evento, i divieti di sosta. Su via Sannio, nel tratto da piazzale Appio a via Corfinio, prevista la chiusura al traffico dalle 14 di lunedì 30 aprile e sino a tutto martedì 1".

Concertone del 1 maggio: i protagonisti dell'edizione 2018

A presentare l'edizione 2018 del Concertone saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, la band rivelazione di San Remo che si esibirà sul palco. Ecco i principali artisti che suoneranno a San Giovanni: Achille Lauro e Boss Doms, Calibro 35, Canova, Carmen Consoli, Cosmo, Dardust, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesca Michielin, Galeffi, Gazzelle, Gemitaiz, Joan Thielle, John De Leo, Le Vibrazioni, Lo Stato sociale, Maria Antonietta, Max Gazzè, Ministri, Mirkoeilcane, Nitro, Sfera Ebbasta, The Zen Circus, Ultimo, Wrongonyou, Willie Peyote. Ospite d'eccezione: Fat Boy Slim.