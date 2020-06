Un'ambulanza e una macchina si sono scontrate oggi all'incrocio tra via Val di Lazio e via Val di Cogne in zona Conca d'Oro a Roma. A quanto si apprende, l'ambulanza avrebbe centrato in pieno in pieno l'auto, una Renault Modus guidata da una signora. Entrambe hanno finito la loro corsa contro il muro situato di fronte una farmacia. Fortunatamente non ci sono feriti gravi, anche se la conducente della vettura è stata portata in codice giallo all'ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti del caso. La dinamica, al vaglio della Polizia Locale, è ancora poco chiara: secondo quanto riportato da Leggo, l'ambulanza sarebbe passata con il semaforo rosso, centrando in pieno l'auto guidata dalla donna. L'autista del mezzo ha dichiarato agli agenti intervenuti sul posto di aver acceso la sirena da prima per un'urgenza.

Incidente a Conca d'Oro, accertamenti sulla dinamica

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale, che dovrà accertare cos'è accaduto e determinare eventuali responsabilità. Non è ancora chiaro se l'ambulanza sia passata col rosso e se al momento dell'impatto avesse la sirena accesa. L'autista ha dichiarato che il lampeggiante era in funzione, come da prassi in caso di urgenze, e che non è riuscito a evitare la donna a bordo della macchina, pur avendo provato a sterzare per cercare di non prenderla. Purtroppo non c'è riuscito, ed entrambi hanno concluso la corsa contro il muro della farmacia, fortunatamente senza riportare ferite gravi. Non ha subito danni nemmeno la farmacia.